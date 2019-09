Un “bosco in città” che si potrebbe evitare

Va bene che fra poco i dintorni saranno tutti stravolti, va bene che l’estate continua e il verde verdeggia, ma quello che capita in piazzale Kennedy, intorno alla massicciata del treno – e accanto a quel gruppo di locali che uniscono la biglietteria di Autolinee Varesine, un bar e un ambulatorio – incomincia ad essere un po’ troppo.

La mancanza di sfalcio dell’erba provoca, oltre a periodici accumuli di immondizia e la sensazione, anche il passaggio di animali “poco raccomandabili”.

A lamentarsene principalmente, come è naturale, sono i frequentatori della zona: certo, è di moda il “bosco in città”, ma forse è ora, in attesa della riqualificazione dell’area, di fare qualcosa.