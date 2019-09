Un “sant’Ambrogio in strada” pieno di gente

Grande partecipazione domenica primo settembre per Sant’Ambrogio in Strada, l’iniziativa che che ha riempito le vie storiche del quartiere varesino. Tantissime le persone, famiglie e bambini che hanno affollato le strade e partecipato ai tanti eventi in programma, tra musica, gallerie d’arte, degustazioni e tanta solidarietà.

Presenti nel pomeriggio anche il sindaco Davide Galimberti e l’assessore ai quartieri Francesca Strazzi.

«Sant’Ambrogio in strada si è confermata un successo – ha commentato l’assessore Francesca Strazzi -. La terza edizione di fine estate è stata ancora più partecipata delle precedenti, segno che ormai questo è un evento apprezzato da tutti: dal quartiere e dall’intera città. Uno splendido modo per fa conoscere questo bellissimo rione di Varese e le sue attività commerciali. Musica, arte, attività per bambini, cibo…tanti ingredienti per una bellissima festa. Questa estate è stata davvero ricca di iniziative di quartiere, sono orgogliosa di come viene cosi bene utilizzato il bando che abbiamo lanciato, e che evidentemente è di grande stimolo per le associazioni. Complimenti a tutti».