Uyba in campo per un “memorial” dedicato a Cesare Cadeo

Mentre le giocatrici della Unet E-Work Busto Arsizio continuano la loro preparazione, il dg biancorosso Enzo Barbaro è al lavoro per programmare, insieme allo staff tecnico, il calendario degli impegni precampionato che si va infittendo e che vedrà l’esordio della formazione bustocca venerdì 13 settembre. In quella occasione, proprio al PalaYamamay, la squadra di Lavarini disputerà un’amichevole contro Brescia, squadra in cui farà il proprio esordio in serie A1 l’oraghese Federica Biganzoli.

Le biancorosse saranno poi impegnate a Olbia dal 21 al 23 settembre, al Pala Ferraris di Chieri il 25, al Torneo di Chiavenna il 28 e 29 contro Monza, Novara e Brescia, il 5 e 6 ottobre a Novara contro le padrone di casa, Bergamo e Monza. La serie di amichvoli terminerà infine mercoledì 9 ottobre in occasione della prima edizione del “Memorial Cesare Cadeo”, fortemente voluto dal presidente Giuseppe Pirola, amico del presentatore scomparso lo scorso 4 aprile, il quale aveva collaborato con le attività del patron delle Farfalle.

«Nelle prossime settimane sveleremo tutti i dettagli, ma posso già anticipare che giovedì 9 ottobre avremo il piacere di organizzare una nuova competizione, pensata con scadenza annuale, che vogliamo dedicare ad un amico, un “fratello” che ci ha salutato qualche mese fa, ma che sentiamo sempre vicino e sappiamo che farà il tifo per noi da lassù» ha scritto Pirola in una nota ufficiale. «La prima edizione del “Memorial Cesare Cadeo” sarà disputata tra la nostra UYBA e la Igor Gorgonzola Novara: oltre l’aspetto affettivo della serata per Cesare, ci sarà dunque da guardare un match di grande livello contro le campionesse d’Europa a soli quattro giorni dall’avvio del campionato».