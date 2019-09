Vedano dà il benvenuto ai nuovi cittadini

Si è svolta ieri in Sala consiliare la serata di benvenuto organizzata dall’Amministrazione comunale per salutare ed accogliere i nuovi residenti a Vedano Olona.

All’evento. fortemente voluto dal sindaco Cristiano Citterio, hanno partecipato oltre al sindaco, gli amministratori comunali e il parroco don Daniele Gandini.

Durante la serata sono stati illustrati i servizi a disposizione dei cittadini, ma anche le eccellenze e le bellezze naturali del paese, come i due parchi comunali, i percorsi e sentieri come il percorso del torrente Quadronna e il Sentiero delle rane all’interno del Parco Pineta.

L’amministrazione ha illustrato il suo programma di attenzione all’ambiente, alle fasce deboli della popolazione, e le caratteristiche della rete scolastica vedanese, riconosciute ed apprezzata anche utenti non vedanesi.

Erano presenti alla serata oltre trenta nuovi cittadini vedanesi, in maggioranza giovani coppie che hanno scelto Vedano Olona per il loro progetto di vita in comune.

Una scelta che sta facendo crescere il paese. Nel 2019 sono già più di 80 i nuovi residenti a Vedano.