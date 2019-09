Il video dello schianto dei Vigili del Fuoco a Malpensa

Il primo mezzo passa, il secondo no. L’incidente che giovedì sera ha coinvolto un mezzo dei Vigili del Fuoco sul piazzale di Malpensa è stato immortalato anche dalle immagini della sorveglianza dello scalo.

Il video è stato diffuso nelle scorse ore da AeroportiLombardi.it e mostra l’esatto momento in cui l’alto furgone sbatte contro uno dei ponti di collegamento del terminal ai satelliti di imbarco. I pompieri stavano andando in una piazzola dove era stata segnalata la caduta di un collo contrassegnato come “radioattivo”. Fortunatamente, nessuno dei vigili del fuoco coinvolti nell’incidente è rimasto ferito in maniera grave.

Scrive AeroportiLombardi: “É evidente l’errore umano (può succedere anche ai migliori e i Vigili del Fuoco sono sempre i migliori), di sicuro però in piazzale non si vede il caos che qualche organizzazione Sindacale vorrebbe far credere”. Il riferimento indiretto è alla Cub trasporti che nel diffondere la notizia dell’incidente aveva puntato il video contro il carico di lavoro extra causato dalla chiusura di Linate.