Agrivarese: la fattoria arriva in città

Il centro di Varese si trasforma in una grande fattoria.

Succederà domenica 13 ottobre in occasione di Agrivarese che quest’anno sarà all’insegna della sostenibilità.

Uno sforzo sul piano della mobilità sostenibile è stato promosso dalla Camera di Commercio che, attraverso la sua azienda speciale Promovarese, organizza questo evento in collaborazione con Comune e Associazioni di categoria e con il sostegno di Regione Lombardia.

In tal senso, è stato sottoscritto un accordo con Trenord per garantire alle famiglie un biglietto a prezzo agevolato nella giornata di domenica, partendo dalle varie stazioni della Lombardia. E in più, grazie a Tilo, sarà facile raggiungere Varese in treno anche dal Canton Ticino.



Vieni in treno e vinci

Per chi verrà sui binari della ferrovia, poi, ci sarà la possibilità di partecipare al concorso “Agrivarese in città 2019: vieni in treno e vinci!”. Del resto, la manifestazione si svolge nel centro cittadino ed è facilmente raggiungibile dalle due stazioni ferroviarie di Varese.

Partecipare al concorso sarà semplice: basterà recarsi al punto informativo allestito in piazza Monte Grappa ed esibire il biglietto ferroviario con il quale si è raggiunta la sede dell’evento (o l’abbonamento che includa i giorni festivi).

Nei giorni successivi, ci sarà l’estrazione dei 10 fortunati vincitori, a cui andrà un buono acquisto di 150 euro da spendere in una delle imprese agricole partecipanti ad Agrivarese in città.

Con i Varese Tourist Angels alla scoperta del centro cittadino

In occasione di Agrivarese in città i Varese Tourist Angels accompagneranno cittadini e visitatori in una curiosa passeggiata in centro città alla scoperta dell’antico mercato delle granaglie, della storia dei macellai del centro storico, e delle più singolari abitudini alimentari dei varesini dei secoli scorsi. Il percorso, che vede impegnati i ragazzi dell’istituto Daverio-Casula insieme alle guide turistiche, attraversa il centro storico con partenza da piazza Monte Grappa e termina ai Giardini Estensi.

La partenza è prevista in cinque momenti (ore 10.30 – 12-14-15.30 -16.30) dal punto informativo di Agrivarese in città, in piazza Monte Grappa.

Varese Tourist Angels è un’iniziativa che ormai da tre anni vede Camera di Commercio e Regione Lombardia, con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Territoriale, operare con un progetto innovativo sul versante della valorizzazione turistica. Dopo un percorso di formazione, gli studenti dei nostri istituti superiori, affiancati da guide professionali, svolgono attività di supporto negli InfoPoint della rete territoriale e in occasione di eventi turistici in ambito sportivo e culturale.