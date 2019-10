Agrivarese … a tutto gusto

È forse la manifestazione che, in una singola giornata, richiama più persone nel centro di Varese, valorizzando il nostro patrimonio agricolo e storico culturale. Domenica 13 ottobre, ancora una volta, gli animali delle nostre fattorie saranno i veri protagonisti di Agrivarese in città: saranno loro ad animare i Giardini Estensi, splendido scenario ambientale in cui è incastonata la manifestazione, e le altre zone del centro cittadino.

«Promuovere i prodotti delle nostre imprese agricole, svolgendo un’azione concreta di marketing territoriale. Questo l’obiettivo di Agrivarese in città, che si ripropone col suo fascino di un evento unico – dice il presidente della Camera di Commercio, Fabio Lunghi –. Una manifestazione capace di coinvolgere le famiglie e, in generale, chiunque si accosti ai prodotti di un settore primario varesino che sa puntare sulla qualità. Ancora una volta, siamo pronti per far vivere una bella giornata a tutti: cittadini, operatori del settore primario, ma anche quei turisti che, da varie località del Nord Italia e dal vicino Canton Ticino, sceglieranno di venire a Varese per immergersi nell’atmosfera di quest’evento».

Per loro, non mancherà l’occasione di ammirare gli animali delle nostre fattorie in tutta la loro bellezza, assistendo alle sfilate intorno alla fontana al centro dei giardini: un luogo di grande fascino. Qui gli allevatori ci descriveranno le caratteristiche e le storie collegate alle singole razze: cavalli, pony, mucche, capre, pecore, conigli, asini, anatre, galline e rapaci. E, poi, l’ormai tradizionale spettacolo dei bovari del bernese. Inoltre, non mancheranno i momenti dedicati al cibo, con piatti della tradizione e di stagione, al benessere alimentare e ai macchinari del settore primario.

Organizzata da Camera di Commercio, attraverso la sua azienda speciale Promovarese, con Amministrazione comunale e associazioni di categoria e in collaborazione con altri enti e organismi del territorio, Agrivarese in città si conferma quindi, anche nel 2019, un grande evento. Così, nella giornata di domenica tutto il centro cittadino sarà affollato di una quantità innumerevole di iniziative rivolte in particolare alle famiglie con i bambini, ma non solo.

Tra queste iniziative, la mostra micologica che consentirà anche di approfondire la conoscenza dei funghi scoprendone i segreti, lo spazio dedicato agli orti e ai fiori con utili suggerimenti per la loro coltivazione, le visite guidate al rifugio antiaereo di via Lonati e le esibizioni di tree climbing in piazza Monte Grappa. Quest’anno, poi, Agrivarese in città ospiterà anche la segheria mobile gestita dai fondatori del Movimento del legno urbano: il loro obiettivo è quello di valorizzare gli alberi di città che, per eventi di varia natura, devono essere abbattuti, rendendoli una risorsa naturale da rimettere in circolo ed evitando che diventino un rifiuto.

«È con grande piacere che presentiamo anche per il 2019 la tradizionale manifestazione di Agrivarese in città, che domenica 13 ottobre colorerà i Giardini Estensi e le vie del centro partendo da piazza Monte Grappa – commenta Davide Galimberti, sindaco Varese -. L’evento è da anni un punto di incontro fondamentale tra i cittadini e le aziende agricole del territorio che metteranno in esposizione i loro prodotti ed è anche un momento speciale in cui la nostra Città Giardino si veste di verde e si circonda di suoni e sapori tutti da scoprire. Mi piace ricordare che protagonisti saranno soprattutto le famiglie e i bambini che vivranno una giornata speciale nella splendida cornice dei Giardini. Come ogni anno, ci aspettiamo ancora una volta una grande affluenza di cittadini, operatori del settore primario e turisti del Nord Italia, ma anche del vicino Canton Ticino. Grazie all’impegno di tutti, riusciremo a offrire ai visitatori una manifestazione di alto profilo che, oltre a mettere in evidenza i risultati di un lavoro importante, farà da richiamo turistico per valorizzare al meglio la bellezza che ci circonda. Dobbiamo sentirci veramente orgogliosi di questa iniziativa che di anno in anno cresce sempre di più raccogliendo il favore del pubblico che si lascia affascinare dalle eccellenze locali che sanno coniugare tradizione e innovazione».

«Grazie ad Agrivarese in città, accendiamo i riflettori su un settore importante legato al mondo dell’agricoltura, della sostenibilità e dell’alimentazione. Tutti temi centrali in una città come la nostra che possono creare uno sviluppo sostenibile e attento all’ambiente ma allo stesso tempo generare quei meccanismi virtuosi che possono favorire il settore del turismo e rendere ancora più attrattiva la nostra città – spiega Ivana Perusin, assessore alle Attività Produttive Varese -. Inoltre Agrivarese in città, grazie ai temi che sviluppa, è in grado di far crescere anche quella tipologia di turismo legata alla sostenibilità, all’ambiente e all’alimentazione: elementi che oggi sono sempre più ricercati tra chi sceglie le proprie mete anche per i forti contenuti che i territori sono in grado di esprimere. Per questo valorizzare le eccellenze agricole, culturali e ambientali di Varese può contribuire concretamente allo sviluppo di settori che sono un patrimonio del nostro territorio. Sono convinta quindi che Agrivarese in città anche quest’anno sarà un’ottima iniziativa per la Città Giardino e per il turismo della nostra area».

Il programma aggiornato è disponibile sul sito ufficiale dell’evento: www.agrivarese.com

In particolare, quella 2019 sarà un’edizione all’insegna della sostenibilità: un accordo è stato sottoscritto da Camera di Commercio con Trenord per garantire alle famiglie un biglietto a prezzo agevolato per domenica, partendo dalle varie stazioni della Lombardia. E in più, grazie a Tilo, sarà facile raggiungere Varese in treno anche dal Canton Ticino. Inoltre, col biglietto ferroviario, si potrà partecipare a un concorso che darà la possibilità di vincere un buono acquisto di 150 euro da spendere in una delle imprese agricole partecipanti ad Agrivarese in città.

In quest’ottica, s’inserisce anche il servizio gratuito di bus navetta disponibile dalle 9.30 alle 20.25 che, partendo dai parcheggi dello stadio e di via Ghiringhelli/piazza Libertà, permetterà di raggiungere il centro cittadino animato dagli eventi di Agrivarese in città.