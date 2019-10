Al Castellani l’ultimo film di Tarantino

Giovedì 31 ottobre al cinema Castellani di Azzate è in programma l’ultimo magnifico film di Quentin Tarantino, l’acclamatissimo “C’era una volta… a Hollywood”. Per l’occasione – vista la durata del film, circa due ore e mezza – la serata comincerà alle 20.45.

Siamo a Los Angeles nel 1969, nel periodo degli efferati delitti della famiglia Manson, Rick Dalton (Leonardo Di Caprio) è il nostro protagonista, è un attore in declino che negli anni cinquanta aveva visto il successo con un telefilm western, ora è però passato ai ruoli da cattivo mentre i protagonisti sono sempre altri. Con la sua controfigura, nonché miglior amico, Cliff Booth (Brad Pitt), cerca di sopravvivere in una Hollywood che ormai è diventata a loro estranea. A smuovere le vite dei due uomini apparirà Sharon Tate (Margot Robbie), un’attrice vicina di casa di Rick e moglie di Roman Polanski.

(…)

Il Once Upon del titolo non è solo un omaggio a Sergio Leone (cosi idolatrato da non trovare esplicita menzione ma solo evocativo tributo), è anche la porta d’accesso a un universo parallelo, che saccheggia dal reale del 1969 nomi, mode e riferimenti, contaminandoli con una narrazione fantasiosa, ironica e dolente sull’amletica ossessione di chi fa (e vive del e nel) Cinema, macchina dell’immaginario che affonda le radici nello stesso sangue cui l’America deve i propri natali.

( Estratto da www.cinequanon.it )