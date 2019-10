Analisi e visualizzazione dei dati: un workshop per comunicatori e giornalisti

Un workshop gratuito dedicato a giornalisti o comunicatori che vogliono essere guidati nel mondo dell’analisi e visualizzazione dei dati.

A Festival Glocal, l’appuntamento dedicato al giornalismo digitale che si svolge a Varese dal 7 al 10 novembre, Andrea Nelson Mauro porta “Come si fa giornalismo con i dati”, un’anteprima del corso della Dataninja School che offre ai giornalisti le basi per imparare ad analizzare e visualizzare i dati per inserirli nella narrazione giornalistica.

Un appuntamento di due ore, che si svolgerà venerdì 8 novembre dalle 16 alle 18 all’interno della Sala F della Camera di commercio di piazza Montegrappa.

«Sarà un incontro introduttivo al mondo dei dati – spiega Nelson Mauro – per imparare a conoscerli, saperli maneggiare e ottenere strumenti utili per saperli visualizzare o costruire un proprio database».

Obiettivi che per essere raggiunti necessitano di step e consigli: «durante il workshop vedremo dei casi concreti e alcuni strumenti utili. I dati possono servire per comprendere meglio un fenomeno, raccontarlo e comunicare attraverso mappe o un grafici invece che con un semplice testo».

Andrea Nelson Mauro fa parte di Dataninja, un team impegnato a diffondere le competenze suoi dati tramite iniziative, newsletter e una piattaforma online.