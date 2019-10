Angelica, il tour autunnale parte da Varese

Prende il via da Varese il tour teatrale autunnale di Angelica. La cantautrice, conosciuta al grande pubblico come leader dei Santa Margaret, presenta il suo progetto da solista giovedì 24 ottobre, al Twiggy di Via De Cristoforis (ingresso gratuito).

Dopo aver suonato quest’estate nei più prestigiosi festival italiani, la cantautrice è tornata ad esibirsi in uno speciale set in solo, che mette in luce le sue doti da performer e polistrumentista. Nell’occasione presenterà i brani dell’album “Quando finisce la festa”, annoverato tra i migliori dischi d’esordio femminili della nuova scena indie-pop del 2019.

Il sound di Angelica si rifà alle vintage vibes degli anni ’70 con influenze rock e pop contemporanee. Un mondo sonoro che mostra il suo meglio nella dimensione dal vivo, nella quale emergono le grandi doti interpretative e da musicista di Angelica. È malinconico ma con leggerezza, fresco ma con atmosfere retrò, colorato di tinte pastello ma con sfumature emotive scure. L’ultimo singolo tratto dall’album è “Due anni fa” (Carosello Records), che ancora una volta evidenzia il gusto vintage e l’estetica raffinata della cantautrice. In apertura ad Angelica ci sarà la cantautrice comosca Cheriach Re.

Le date del tour:

24.10 | Varese @ Twiggy

25.10 |Como @ Ostello Bello

29.11 |Siena @ Bottega Roots

08.11 | Milano @ ohibò FULL BAND

30.11 |Roma @ Le Mura FULL BAND

07.12 | Fucecchio (FI) @ Limonaia

08.12 | Carpi (MO) @ Mattatoio

28.12 | Pordenone @ Capitol