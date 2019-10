Apre il secondo Lidl di Busto e assume 20 persone

Lidl, catena di supermercati leader in Italia con 650 punti vendita, prosegue il suo piano di sviluppo in Italia raddoppiando la sua presenza a Busto Arsizio con l’inaugurazione, giovedì 17 ottobre alle ore 8:00, di un nuovo punto vendita in Via Magenta. La nuova struttura si va ad affiancare al punto vendita di Via della Repubblica, inaugurato nel 2018, segno tangibile di come l’offerta commerciale di Lidl sia apprezzata dalla città lombarda.

Il nuovo supermercato è frutto di un progetto di riqualificazione dell’area un tempo occupata dalla storica fabbrica di macchine utensili Pietro Carnaghi. Importante il risvolto occupazionale di questa operazione: Lidl ha assunto 20 nuovi collaboratori che si vanno ad aggiungere agli oltre 2.700 complessivamente impiegati dall’Insegna in Lombardia.

L’attenzione alla sostenibilità e all’efficienza sono le caratteristiche distintive del nuovo supermercato che rientra in classe energetica A+ ed è dotato di ampie vetrate, oltre che di pareti insonorizzate. Sul tetto della struttura, oltre ad un impianto fotovoltaico da 40 kW, è stato realizzato un tetto giardino per rendere più gradevole l’impatto visivo della struttura. Il 100% dell’energia utilizzata dal punto vendita proviene da fonti rinnovabili e l’impianto di luci a LED di cui è dotato consente di risparmiare oltre il 50% rispetto alla normale illuminazione. Inoltre, nel parcheggio sono installate delle colonnine di ricarica per auto elettriche a disposizione della clientela.

Per garantire la massima flessibilità di servizio, il nuovo supermercato sarà aperto da lunedì a sabato dalle 8:00 alle 21:00 e domenica dalle 9:00 alle 20:00.

Lidl Italia ha annunciato per l’anno in corso un piano di investimenti da oltre 350 milioni di euro che comprende lo sviluppo della rete vendita, con l’apertura prevista di oltre 40 nuovi supermercati, e l’assunzione di oltre 2.000 nuovi collaboratori. L’Insegna mantiene così lo stesso trend di aperture e di incremento dell’organico del biennio 2017-2018.

