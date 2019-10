Arriva da Cittiglio il nuovo direttore dell’ospedale di Busto

Cambio di azienda ospedaliera per la dottoressa Adelina Salzillo. Archiviata l’esperienza come direttore socio sanitario della Sette Laghi nella direzione strategica di Callisto Bravi, la dottoressa ha partecipato e vinto il concorso dell’Asst Valle Olona come direttore del presidio ospedaliero di Busto Arsizio. Succede così a un altro varesino il dottor Antonio Triarico nominato direttore sanitario al San Matteo di Pavia diretto da Carlo Nicora. A settembre, ha assunto la direzione del presidio di Saronno la dottoressa Tagliasacchi, anche lei alle dipendenze della Sette Laghi.

Il direttore Salzillo lascerà il Pia Luvini di Cittiglio, dove ricopre il ruolo di direttore, alla fine di novembre per cominciare il nuovo incarico il primo dicembre.

Una sfida complessa e impegnativa che comprende anche la costruzione progressiva del futuro ospedale unico.