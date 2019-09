Roberta Tagliasacchi è il nuovo direttore dell’ospedale

( nella foto insieme al direttore sanitario Giuliani)

Arriva dall’ospedale di Varese, dove era responsabile dell’attività ambulatoriale dell’azienda, il nuovo direttore del presidio ospedaliero di Saronno. La dottoressa Roberta Tagliasacchi ha preso servizio il 2 settembre scorso al presidio di Piazzale Borrella dopo aver vinto il concorso indetto per ricoprire la carica affidata al dottor Rossitto.

Questa mattina, il direttore generale Eugenio Porfido, insieme al direttore sanitario Paola Giuliani, l’ha presentata a tutti i medici, condividendo le linee strategiche già definite per quello che la stessa dottoressa Tagliasacchi ha definito: «Un importante ospedale dal valore strategico con una produzione quotidiana di qualità».

Il primo impatto del nuovo direttore con la struttura è stata di grande sorpresa: « Non mi aspettavo così tanto verde e, soprattutto, una concentrazione di strutture in spazi così angusti – ha commentato il direttore di presidio – D’altra parte, la città ha la più alta concentrazione di abitanti e ciò è indicativo di un modo di operare e organizzativo che mi sarà utile avere presente quando si definiranno programmi e strategie».

Le sfide per la nuova arrivata sono tante a iniziare dalla stretta sinergia con le strutture territoriali dove rientrerà il dottor Rossitto, mentre per il presidio si stanno ultimando i test della nuova risonanza magnetica annunciata nel luglio scorso, così come sono in corso interventi di rafforzamento della pavimentazione su cui poggerà la nuova TAC risultata più pensate di quanto previsto.

Tra gli impegni imminenti, la riunione del tavolo di concertazione allargato ai sindaci e con la regia dell’ATS dove si discuterà di futuro e strategie: « Lo screzio si è appianato – ha commentato Porfido – ci siamo chiariti e nel prossimo incontro avremo modo di diventare più operativi».