Vittoria all’extra inning per gli Hurricane Saronno
Esordio vincente per la nuova compagine del Cisv, che alla prima saronnese ha superato 2-1 i Blind Fighters di Sesto Fiorentino
Buona la prima per la CISV Hurricane Saronno. La squadra di baseball per ciechi e ipovedenti della provincia di Varese ha bagnato l’esordio in campionato con una vittoria sofferta e meritata contro i Blind Fighters di Sesto Fiorentino. Sul nuovo diamante cittadino, la formazione di casa si è imposta al secondo tie-break al termine di una sfida intensa, segnando l’inizio ufficiale di un progetto sportivo e sociale fortemente voluto dal territorio.
Il battesimo del nuovo diamante
La giornata è iniziata con un momento istituzionale di rilievo: il battesimo ufficiale della squadra, gemellata con il Saronno Baseball, è stato celebrato dalla sindaca Ilaria Maria Pagani, che ha effettuato il lancio della prima pallina. La presenza della prima cittadina e delle autorità locali ha sottolineato l’importanza del nuovo impianto, un campo da gioco “fiammante” che rappresenta il coronamento di un lungo impegno organizzativo.
Una sfida giocata sulla difesa
In campo, gli Hurricane hanno sorpreso il pubblico e gli addetti ai lavori, tra cui il presidente LIBCI Stefano Malaguti, per la capacità di tenere testa a una formazione esperta come quella toscana. La partita è stata un vero e proprio “muro contro muro” difensivo, con Saronno capace di costruire due nette occasioni da punto nella parte bassa della sesta e della nona ripresa, senza però riuscire a sbloccare il risultato.
I protagonisti assoluti della fase difensiva sono stati Fabio Trombini, soprannominato lo “Squalo” tra le fila del Saronno, e Gaetano Casale, storico fuoriclasse ed ex Hurricane, che da quest’anno veste la maglia dei Blind Fighters.
Vittoria al secondo tie-break
Dopo i canonici nove innings chiusi sullo 0-0, la sfida si è decisa ai supplementari. È stato necessario il secondo turno di tie-break per vedere emergere vittoriosa la compagine varesina. Nel roster della CISV Hurricane Saronno si sono distinti, sia in fase difensiva che in attacco, il capitano Max Neto, Giuseppe Rosafio, Roberto Sirio, Luca Difrancescantonio e Daniele Cammarota. Fondamentale anche il supporto degli altri componenti della squadra, pronti a sostenere Mirco Difrancescantonio e Nicola Galli.
Il lavoro dietro le quinte
Il successo in campo è frutto anche del lavoro tecnico dei vedenti: una nota di merito va a Filippo Rossi, schierato con il guantone in seconda base, e agli spalettatori di seconda e terza base Moreno Grassi e Cristina Sereno, tutti coordinati sul monte dal coach Marco Trombini.
La nascita di questa realtà a Saronno è il risultato di una sinergia che ha visto protagonisti il vicepresidente CISV Giuseppe Rosafio, il presidente del Saronno Baseball Rotondo, la sindaca Pagani e l’assessore Lattuada. Un impegno collettivo che ha trasformato un’ambizione in una squadra già solida e competitiva.
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