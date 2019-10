Auto fuori strada in via Stazione: arrivano i Vigili del fuoco

(Immagine di repertorio)

Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi in via Stazione, a Mornago, in località Crugnola.

Poco prima di mezzogiorno un’auto con a bordo due donne di 53 e 67 anni è uscita di strada andando a sbattere contro un’ostacolo, all’altezza del supermercato Tigros.

Una delle due donne è rimasta incastrata nell’auto e sul posto sono intervenuti, oltre ai soccorsi medici e ai Carabinieri di Gallarate, i Vigili del Fuoco che hanno aiutato a soccorrere le persone e a recuperare il mezzo.