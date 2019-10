BA Musica, le note d’autunno dei corpi musicali bustocchi

Dopo le rassegne dedicate a cinema e teatro, riparte anche BA Musica, la stagione musicale che comprende le proposte di ben nove realtà cittadine, riunite nel tavolo Musica (Associazione Musicale G. Rossini, Associazione Culturale Musicale A. Ponchielli, Mandolinisti Bustesi, Associazione Musikademia, Corale San Michele, Filarmonica di Sacconago, Corpo Musicale Pro Busto, Corpo Musicale ANA la Baldoria, Amici della Nuova Busto Musica).

L’Amministrazione comunale ha realizzato un pieghevole che comprende la programmazione degli ultimi tre mesi dell’anno (a gennaio sarà pubblicato quello relativo alla prima metà del 2020): si tratta di un agile strumento di divulgazione simile a quelli già esistenti per il cinema e il teatro, utile sia alle associazioni per far conoscere i loro eventi a un pubblico ampio, sia ai cittadini che vogliono avere sempre a portata di mano un vademecum che raccolga tutti gli appuntamenti in maniera semplice e di lettura immediata.

Ancora una volta il programma tiene conto di vari generi musicali anche con l’obiettivo di permettere ai cittadini di approfondire le loro competenze musicali e di invitare anche i più giovani all’ascolto.

“C’è tanta cultura in questa città: la terza rassegna di BA Musica, che parte oggi risponde alla volontà di unire in un unico calendario tutti gli appuntamenti musicali affinché possano essere più facilmente conosciuti e vissuti da parte dei cittadini e anche di tutti coloro che da fuori Busto desiderassero venire a fruire della nostra offerta musicale. – ha affermato oggi la vicesindaco e assessore alla Cultura Manuela Maffioli – In programma ci sono circa 30 appuntamenti in tre mesi di generi diversi: il tavolo riunisce le diverse realtà che si occupano di una medesima disciplina, ne scaturisce quindi un programma che incrocia tutti i gusti del pubblico. Ci sono concerti la sera, ma anche la domenica mattina, il sabato pomeriggio, quindi possiamo contare su un’offerta diversificata, non solo nei contenuti ma anche nel calendario, nella programmazione. Riscaldiamo quindi i motori, siamo pronti a partire alla massima velocità su tutti i fronti e su tutte le discipline”.

La stagione cittadina prenderà il via venerdì 11 ottobre alle ore 21.00 a Villa Calcaterra: nell’ambito della IV edizione della Stagione Cameristica, l’Associazione Musikademia propone il concerto “La Spagna e il Romanticismo”. Davide Bontempo e Nicholas Nebuloni (chitarra classica) eseguiranno musiche di Sor, Albeniz, Granados, Llobet, De Falla.