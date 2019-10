Bobbiate, traffico deviato per un edificio a rischio crollo

Il Comune di Varese informa che da oggi pomeriggio è stata istituita una temporanea modifica alla viabilità nel quartiere di Bobbiate. Questo per garantire un corretto deflusso del traffico in seguito ad un incidente causato da un automezzo che nelle scorse ore ha urtato il muro di un fabbricato privato in via Dezza.

Nel dettaglio è stato istituito un senso unico a scendere verso il lago dalla via Maestri del lavoro, mentre per chi sale da Bobbiate verrà deviato in via Macchi e successivamente in piazza Bossi per proseguire in direzione centro città.

Per gestire il passaggio degli autobus del trasporto pubblico locale saranno invece presenti agenti della Polizia Locale che istituiranno un senso unico alternato.I mezzi superiori alle 3,5 tonnellate verranno deviati sul lungolago.

Il provvedimento è stato preso per ragioni di sicurezza, dopo che i tecnici hanno evidenziato la possibilità di crollo della struttura colpita dall’automezzo. La zona sarà presidiata tutta la notte, mentre già domattina verranno effettuati gli interventi necessari al ripristino della normale mobilità.