A caccia di mostri nel segno di San Martino

Giovedì 31 ottobre le parrocchie di Cuasso e Brusimpiano insieme alla Proloco di Brusimpiano e in collaborazione con le mamme della scuola e dell’asilo di Brusimpiano, organizzano una caccia ai mostri per le vie del paese.

Ad ogni bambino sarà data una spada di San Martino per fare tanti giochi insieme: più mostri si scopriranno e sconfiggeranno più si riceveranno caramelle. Al termine della caccia al mostro in piazza del Lago castagne e cioccolata calda per tutti (per i genitori anche vin brulè).

Ci sarà anche un banchetto per la vendita di torte e biscotti: il ricavato sarà donato all’asilo e alle scuole di Brusimpiano

Tutto si svolgerà a Brusimpiano e in caso di cattivo tempo sarà disposizione il salone dell’oratorio.

L’appuntamento è alle 16.15 con ritrovo alle scuole elementari in via Appiani a Brusimpiano. La caccia al mostro inizia alle 16.30 e alle 17.30 castagnata in piazza del Lago.

Per informazioni e registrazione telefonare o mandare un messaggio whatsapp a Lara al numero 347 0821422.