I carabinieri all’ascolto dei cittadini in municipio

Continuano gli incontri con l’Arma dei Carabinieri presso i comuni della provincia di Varese.

A Marchirolo lunedì scorso ha preso il via il ciclo di incontri mensili che darà la possibilità ai cittadini di rivolgere quesiti o prospettare eventuali problematiche che li riguardano, direttamente con il personale della stazione dei Carabinieri di Marchirolo. Il sindaco, Bernardino Busti ha messo a disposizione la sala consigliare ove poter accogliere i cittadini per fornire, in questo modo, un servizio di prossimità reso dall’Arma dei Carabinieri. Il primo cittadino ha colto l’occasione per sottolineare la bontà dell’iniziativa che consente a tutti i cittadini di fornir loro un servizio di ascolto nel centro cittadino.

Gli incontri sono stati programmati ogni ultimo lunedì del mese e fanno parte di un più ampio progetto che vuole suggellare la vicinanza dei carabinieri con la popolazione. Infatti sarà possibile fare segnalazioni, riceve dei consigli per far fronte alle varie problematiche come, ad esempio, prevenire il cosiddetto fenomeno delle truffe agli anziani oppure parlare di problematiche che riguardano i rapporti familiari. Infatti il tema delle truffe e della violenza di genere, negli ultimi anni, è diventato particolarmente importante nella società. Purtroppo non sono pochi i casi in cui i cittadini sentono il bisogno di recarsi in caserma per denunciare episodi che riguardano queste particolari tematiche.

Lunedì scorso, il comandante di stazione Mar. Magg. Filippo Pellegrino ha incontrato alcuni cittadini nel corso del primo incontro tenutosi presso il municipio di Marchirolo, ai quali ha dato alcuni consigli su come dirimere le controversie segnalate.

L’appuntamento per il prossimo incontro con i carabinieri di Marchirolo sarà il 28 ottobre 2019.