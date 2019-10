“Ma Cassani non doveva riconsegnare la fascia? Adesso dia le dimissioni”

«Aveva detto che si sarebbe dimesso, ora faccia un atto di coerenza politica». Il Partito Comunista Italiano – ricostituito pochi anni fa, con il nome di quello storico – chiede le dimissioni del sindaco di Gallarate, Andrea Cassani.

«Nel mese di agosto 2019 è (finalmente) caduto il famigerato governo giallo-verde (ci asteniamo in questo comunicato dal giudizio su quello attuale). La Lega, in quella occasione chiedeva, elezioni politiche anticipate (cosa non avvenuta) e per rafforzare la propria posizione il Sig. Sindaco Cassani aveva affermato, a mezzo stampa, che in caso di mancato ritorno alle urne avrebbe riconsegnato al Presidente della Repubblica la fascia Tricolore di Sindaco. Voleva dire che si sarebbe dimesso?».

«Al momento in città non vi è nessuna “voce”o atto formale che confermi l’intenzione del Sindaco Cassani di mantenere fede all’affermazione da Lui fatta in agosto» sottolinea Maffioli, segretario del PCI. È incoerenza politica o un vuoto di memoria? Non entriamo nel merito della vicenda ”Mensa dei Poveri” che ha portato sconvolgimenti nella giunta e nella maggioranza che governa la città, ma riteniamo che politicamente il Sindaco sia responsabile delle azioni compiute da assessori da Lui delegati, Intendiamo con questo documento chiedere al Sig.Sindaco, riempiendo il “vuoto di memoria” che lo sta colpendo, un atto di coerenza politica per le vicende sopra elencate e per le Sue affermazioni “agostane”: dimissioni (possibilmente prima del 25 Aprile 2020)».

Difficile che il sindaco possa ottemperare alla richiesta. Nel frattempo nel suo ufficio – curiosità – le fasce si sono anche moltiplicate: vicino alla porta campeggia infatti la fascia bianca con richiami tricolori usata nella manifestazione di sabato a Roma, con cui il centrodestra si è riunito nell’opposizione al nuovo governo Pd-Leu-M5S.