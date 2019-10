Castellanzese sconfitta, pari per Legnano e Caronnese

Giornata di Serie D senza vittorie per Castellanzese, Caronnese e Legnano. I neroverdi hanno perso 1-0 sabato in casa della Pro Sesto, domenica invece i lilla hanno pareggiato 2-2 a Sondrio mentre i rossoblu non sono andati oltre lo 0-0 a Fossano.

GIRONE A

FOSSANO – CARONNESE 0-0

La Caronnese porta a casa un punto da Fossano al termine di una gara che ha regalato poche emozioni. Poche conclusioni nel primo tempo, quasi niente nella ripresa per uno 0-0 tutto sommato giusto. Dopo due sconfitte di fila i rossoblu tornano a fare punti e salgono a quota 8 in classifica, così come la formazione cuneese.

RISULTATI: Chieri – Real Forte Querceta 3-1; Casale – Lucchese 2-1; Fossano – Caronnese 0-0; Ghiviborgo – Borgosesia 3-0; Ligorna – Vado 0-0; Prato – Fezzanese 2-0; Sanremese – Bra 1-0; Savona – Lavagnese 2-2; Seravezza Pozzi – Verbania 1-1. CLASSIFICA: Prato, Ghiviborgo 13; Chieri, Fezzanese 12; Real Forte Querceta 11; Sanremese, Borgosesia, Seravezza Pozzi 9; Caronnese, Fossano, Savona, Casale 8; Vado 6; Verbania, Ligorna, Lucchese 4; Lavagnese 3; Bra 0.

GIRONE B

PRO SESTO – CASTELLANZESE 1-0

Prima sconfitta sulla panchina della Castellanzese per mister Achille Mazzoleni. A Sesto San Giovanni la Pro Sesto – nell’anticipo di sabato – riesce a sfruttare il fattore casalingo vincendo 1-0 grazie alla rete di Scapuzzi. Per i neroverdi una prestazione buona ma un risultato ancora negativo che li lascia sempre nei bassifondi della graduatoria.

SONDRIO – LEGNANO 2-2

Prestazione di carattere per il Legnano che a Sondrio, contro una delle squadre di vertice del campionato, riesce a reagire dopo il 2-0 e trovare nel finale un 2-2 molto importante e che dà tanto morale alla squadra. Valtellinesi che vanno in vantaggio nel primo tempo con Jamal e a inizio ripresa raddoppiano con De Respinis. I lilla sono bravi a non disunirsi e accorciare subito le distanze con un rigore realizzato da Ricozzi. Nel recupero è Miculi a siglare il definitivo 2-2.