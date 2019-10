Città di Varese ancora a punteggio pieno

(Foto Facebook – ASD Città di Varese )

Ci sono due dominatrici nei due gironi di Terza Categoria della provincia. Nel Gruppo A il Marnate Nizzolina fa quattro su quattro, così come il Città di Varese nel raggruppamento B.

TERZA CATEGORIA – GIRONE A

Il Marnate infila la quarta vittoria in quattro partite andando a vincere 2-0 sul campo del Sumirago. Al secondo posto c’è la Jeraghese che batte 3-1 contro l’Ardor, mentre il Torino Club passa 4-2 in casa dell’Oratorio San Filippo. Pareggio 1-1 tra Angerese e Orasport, rimangono ancora senza punti in classifica la Vergherese, sconfitta 2-0 a Varano Borghi, e lo Sparta Castronno, trafitto 2-0 in casa dall’Union Castellanza. Riposo per la Cedratese.

CLASSIFICA: Marnate Nizzolina 12; Jeraghese 9; Torino Club, Varano Borghi, Ardor 7; Cedratese 6; Angerese 5; Sumirago, San Filippo, Union Castellanza 4; Orasport 2; Vergherese, Sparta Castronno 0.

TERZA CATEGORIA – GIRONE B

Il Città di Varese vince ancora espugnando 3-1 il campo della Valcuviana. Rimangono in scia il Biandronno, vittorioso nell’anticipo 3-2 in casa del Casbeno, e il Rancio, 4-1 al Don Bosco. Tre punti anche per la France Sport grazie al 2-1 sulla Pro Cittiglio, prima vittoria per il Ponte Tresa, 1-0 a Travedona. Giornata senza pareggi, vince in trasferta l’Olona, 4-0 contro la Virtus Bisuschio, mentre sfrutta il fattore campo il Brebbia per battere 3-2 la Casport.