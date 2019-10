Coltiva e vende marijuana, denunciato giovanissimo

Poco più che ventenne ma già esperto coltivatore di marijuana. Nelle scorse ore i carabinieri della Stazione di Busto Arsizio hanno denunciato in stato di libertà, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un giovanissimo bustocco, disoccupato.

Il giovane è stato ritenuto responsabile di una attività di produzione e spaccio di sostanze stupefacenti, che aveva attirato da qualche settimana l’attenzione degli uomini dell’Arma. In effetti, nel corso della perquisizione nella sua abitazione, è stato trovato in possesso di 100 grammi di erba pronta da vendere, 10 piantine parzialmente essiccate, materiale per la lavorazione e la produzione della marijuana.