Il corso per il rapporto uomo-animale in città

Gli animali, soprattutto i cani, sono sempre più presenti nelle nostre case e nelle nostre strade. E questo alimenta più scontri, invece che una pacifica convivenza.

Venerdì 25 ottobre, ore 21, alla ex chiesa San Giulio di Cassano Magnago arriva un corso per tutti coloro che riscontrano situazioni non rispettose del benessere degli animali o di igiene dell’abitato, o quando ritengono che una certa situazione abbia calpestato un proprio diritto.

Il corso avrà come scopo facilitare il flusso della comunicazione tra l’esterno – cittadini, utenti, associazioni – e gli uffici erogatori del servizio. L’evento è patrocinato dai comuni di Cassano Magnago, Albizzate e dalla regione Lombardia. Per iscriversi, compilare la modulistica presente sul sito di ATS, ats.insubria.it.