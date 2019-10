Crisi di maggioranza, la Lega presenta ricorso contro Mattarella

La Lega di Legnano ha presentato ricorso al Tar del Lazio contro il decreto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha sciolto il consiglio comunale di Legnano in seguito alla vicenda della crisi di maggioranza di marzo scorso, durante la quale si dimisero la metà più uno dei componenti del parlamentino legnanese.

La vicenda iniziò con le dimissioni non contemporanee dei consiglieri e per questo l’allora sindaco Fratus decise di chiamare in causa il difensore civico regionale Carlo Lio che trovò un espediente per rimettere in sella il primo cittadino e permettere la surroga dei consiglieri che si erano dimessi.

A questa decisione si opposero i consiglieri dimessi e i partiti delle minoranze che presentarono un ricorso al Tar per far annullare la procedura avviata da Lio (poi finito sotto indagine della Procura di Busto proprio per questa vicenda, ndr). Tra pronunciamenti del Tar e del Consiglio di Stato la battaglia è proseguita fino allo scioglimento decretato dal Presidente Mattarella.

