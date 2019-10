Ogni anno diverso: il Quarto Stato spegne otto candeline

Compie otto anni il Quarto Stato, il circolo della Casa del Popolo. E, come otto anni fa alla nascita, festeggia a suon di musica, incontri, momenti conviviali, questo weekend del 12-13 ottobre.

Un circolo diverso tutti gli anni e tutti gli anni uguali: diverse le iniziative e gli ospiti, uguale lo spirito solidale e insieme militante, accogliente e identitario.

Rap e cantautori, fumetti e circoteatro, vino biologico, hamburger e piatti vegani. Si rincorrono le occasioni, ma anche i momenti d’impegno e solidali, dal Kurdistan alle Marche colpite dal terremoto.

«Con il compleanno lanciamo anche una serie d’iniziative nuove e nella filosofia del Quarto Stato» dice Andrea Franzioni, a nome del gruppo di volontari. «Quest’anno rimaniamo sul Sudamerica con l’incontro sul Chiapas e nello stesso periodo lanciamo i nuovi corsi di cucina vegana e vegetariana che nasce dalle Ricette del Maresciallo, diventato un appuntamento ormai storico per il circolo, sempre frequentato».

Le ricette del maresciallo, a ben guardare, sono un esempio azzeccato di come cresce il circolo: nate da un’iniziativa in ricordo di Giuseppe Laino, sono diventati un appuntamento che porta nuove persone. Nel frattempo il circolo ha riscoperto anche la funzione di luogo della pausa di metà giornata per chi lavora. «Anche il pranzo sta andando bene, ormai da quasi due anni e mezzo. La sera è cresciuto anche il numero di famiglie che frequentano è ormai aumentato: c’è un vero ricambio nei diversi orari»

Il weekend dell’inaugurazione nel 2011

Tornando alle future iniziative, Franzioni sottolinea anche altri appuntamenti che sono in qualche modo simbolo: «Il 18 ottobre avremo l’incontro con il DES, il Distretto di Economia Solidale: è un appuntamento estemporaneo ma vuol essere momento per rilanciare la “piccola, poetica distribuzione organizzata”, magari mettendo le basi per un nuovo Gruppo d’Acquisto Solidale qui a Cardano. E sempre a ottobre avremo il tradizionale momento Cantine Aperte, con la seconda edizione di Sette bicchieri che brindano».

La pastasciutta antifascista, tradizionale appuntamento del 25 luglio

PROGRAMMA DEL COMPLEANNO

Sabato 12 DIABLO REY Live

Un incontro di culture e sonorità sudamericane con i DIABLO REY,

elegante cumbia e flow andino nel loro Tenemos Todo Tour 2019.

Domenica 13 POR LA VIDA Y POR LA LIBERTAD

Andrea Cegna (Radio Popolare e Radio Onda d’Urto) racconta il Chiapas a

25 anni dalla rivoluzione zapatista attraverso il libro e la mostra “Por

la vida y por la libertad”

+

GLI ELEGANTISSIMI Live. La Dava from Vallanzaska, Elton Novara, Jam

Kesten from Radio Popolare e Taco Torres in un pettinatissimo spettacolo

di originalissime cover.

Entrambe le sere saremo lieti di offrire Tiramisù e Prosecco come di

consueto.

In più saranno presenti ben 6 vie di birra dedicate alla degustazione

delle birre artigianali della HIBU.

Ingresso libero / Prenotazione consigliata per la cena