Eccellenza, poker del Busto 81 per la vetta

Domenica di campionato emozionante per Eccellenza e Promozione. Il Busto 81 rimane da solo al comando del Girone A di Eccellenza mentre in Promozione il Meda cade in casa e viene sorpassato dal Gavirate.

ECCELLENZA

Il Busto 81 batte 4-0 il Fenegrò e sale solitario in testa al Girone A sfruttando i passi falsi della Vogherese, frenata 2-2 a Sesto Calende, e della Rhodense, che non è andata oltre l’1-1 in casa dell’Accademia Pavese. A un punto dalla vetta ci sono il Verbano, che ha battuto 2-1 la Varesina, e l’Alcione, che con lo stesso risultato si è preso i tre punti dal campo dell’Ardor Lazzate. Risale il Pavia grazie al successo 3-1 in casa del Settimo Milanese, la Castanese espugna 2-1 Calvairate mentre la Vergiatese supera 5-2 il Mariano.

CLASSIFICA: Busto 81 18; Verbano, Alcione 17; Vogherese, Rhodense 16; Pavia, Settimo Milanese 14; Varesina 13; Sestese, Castanese 8; Ardor Lazzate, Accademia Pavese, Vergiatese 7, Mariano, Calvairate 5; Fenegrò 3.

PROMOZIONE

Il Gavirate passa 3-1 a Solaro contro l’Universal e si riprende il primo posto grazie al successo del Cas 3-1 a Meda. Rimane in scia il Sedriano grazie al successo 2-1 di Vittuone, frena invece l’Uboldese che non va oltre lo 0-0 a Cassano Magnago contro l’Union Villa. Il Morazzone fa tre punti con il successo 1-0 a Ponte Tresa contro l’Olimpia, il Gorla Maggiore regola 2-0 il Fagnano mentre la Besnatese viene trafitta in casa 3-1 dal Vighignolo. Pari 1-1 tra Base 96 e Magenta.