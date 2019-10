Eccellenza, il Verbano si avvicina alla vetta

(Foto Facebook – Verbano Calcio)

Domenica di risultati importanti nei campionati di Eccellenza e Promozione. Il Settimo raggiunge nuovamente il primo posto sfruttando il pareggio della Rhodense, in Promozione invece il Meda non sbaglia ma il Gavirate non perde terreno.

ECCELLENZA

La Rhodense fa 2-2 a Calvairate e viene raggiunta al comando dal Settimo Milanese che supera 2-0 il Busto 81. Si avvicina il Verbano che batte 1-0 l’Alcione e si porta a un punto dalla vetta superando la Vogherese, frenata dal Mariano in casa 1-1. Pareggio senza reti tra Vergiatese e Varesina, la Sestese invece si prende tre punti grazie all’1-0 sulla Castanese. Vincono 1-0 anche l’Accademia Pavese contro il Fenegrò e l’Ardor Lazzate contro il Pavia.

CLASSIFICA: Settimo Milanese, Rhodense 14; Verbano 13; Vogherese, Busto 81 12; Pavia, Alcione 11; Varesina 10; Sestese 7; Ardor Lazzate, Accademia Pavese 6; Calvairate 5; Castanese 4; Vergiatese 3; Mariano, Fenegrò 2.

PROMOZIONE

Nell’anticipo di sabato il Meda supera 2-0 il Magenta confermando il primo posto. Il Gavirate rimane a una lunghezza di distacco grazie al successo 1-0 a Gorla Maggiore. Si staccano il Sedriano, frenato sull’1-1 a Vighignolo, e l’Uboldese, che fa 2-2 a Besnate. Risale il Vittuone che regola 3-1 il Morazzone, l’Olimpia batte 2-0 il Fagnano, che rimane ancora al palo. Colpo esterno del Cas, 2-0 sul campo dell’Union Villa Cassano, termina 1-1 tra Solaro e Base 96.