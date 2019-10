Festa dei nonni 2019: gli eventi in provincia

Il 2 ottobre in tutta Italia si celebra la Festa dei Nonni che quest’anno cade di mercoledì, ma le occasioni per rendere omaggio ai grandi super eroi dei bambini proseguono per tutto il fine settimana con una serie di eventi a tema promossi nelle piazze e nelle biblioteche.

Mercoledì 2 ottobre

LA FESTA IN ASILO

Spesso scuole dell’infanzia e nidi organizzano per il 2 ottobre delle attività speciali in cui i nonni vengono coinvolti direttamente i nonni dei bambini iscritti per laboratori di cucina, giochi, lavoretti o merende conviviali. Controllate quindi avvisi e bacheche delle scuole dei nipotini: potreste trovare un invito esplicito per nonno e nonna!

Sabato 5 ottobre alle ore 10

FESTEGGIAMO I NONNI CON UNICEF

Biblioteca dei ragazzi, via Cairoli 16,Varese

Anche quest’anno la Biblioteca intitolata a Gianni Rodari ospita i volontari Unicef che invitano nonni e bambini a partecipare insieme alle letture animate e al laboratorio a tema a cura di “Stringhe colorate” per celebrare la ricorrenza.

Ingresso libero e gratuito

Per maggiori info: 0332.255050 oppure biblioteca.ragazzi@comune.varese.it

Sabato 5 ottobre, ore 10.30

FIORI DAI MILLE COLORI

Biblioteca comunale di Jerago con Orago, in piazza Don Luigi Mauri

Nonni e bambini potranno partecipare insieme a un laboratorio di costruzione di fiori di carta condotto da Claudia Villa per colorare questa ricorrenza.

Attività adatta ai bambini indicativamente tra i 3 e i 10 anni.

Ingresso è libero e gratuito.

Per maggiori info 0331217210 oppure biblioteca@comune.jeragoconorago.va.it

Sabato 5 ottobre, ore 21

POESIA E MUSICA PER NONNI E NIPOTI

Al Cubo (sala consiliare S. Pertini), via G. Verdi 13 a Cardano al Campo

La serata, promossa dal Comune e dalla coop La Filarmonica, si dividerà tra la lettura di poesie, lette dai nipoti per i propri nonni, e l’accompagnamento musicale a cura della “Junior Band” di Cardano al Campo.

Ingresso libero e gratuito

Domenica 6 ottobre, ore 16

HAIRSPRAY: “DIVERSAMENTE BELLI!”

Il Melo di via Magenta 3, a Gallarate

In occasione della “Festa dei nonni” la piazza coperta del Melo propone un viaggio nel tempo per tornare al favoloso mondo degli anni ’60 con uno spettacolo di animazione musicale per nonni e bambini liberamente ispirato al musical “Hairspray” e portato in scena dalla della compagnia Melobonsai.

Ingresso libero e gratuito.

L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo.

Domenica 6 ottobre, ore 11-18

FESTA DEI NONNI AL PIRELLONE

Palazzo della Regione Lombardia, piazza Città di Lombardia 1, Milano

In occasione della festa dei nonni, infatti il grattacielo Pirelli apre le porte alle famiglie che potranno divertirsi con spettacoli di arti circensi e bolle di sapone, laboratori floreali e di lavoretti e momenti di animazione. Inclusa per tutti i partecipanti la salita gratuita all’ultimo piano, per godere del panorama mozzafiato dal belvedere.

Ingresso gratuito.