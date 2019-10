Quelli varesini hanno una marcia in più: tanti auguri nonni!

Adorati dai nipoti, aiuto fondamentale per i genitori: sono i nonni e le nonne d’Italia, moderni supereroi cui è dedicata la giornata del 2 ottobre.

La festa dei nonni è stata inserita tra le feste civili italiane nel 2005 scegliendo questa data, che per il calendario cattolico è il giorno degli “angeli custodi”, “per celebrare l’importanza del ruolo svolto dai nonni all’interno delle famiglie e della società in generale”.

E i nonni di Varese e provincia hanno davvero una marcia in più: secondo gli ultimi dati diffusi da Reale Mutua il 65% di loro si occupa dei nipoti – cosa che per altro pare faccia anche molto bene alla loro salute – contro una media nazionale del 35% (28% in Europa secondo gli ultimi dati Ipsos) e almeno per una famiglia su quattro (il 27%) sono anche un’importante fonte di sostegno economico, che integra il reddito familiare e mette a disposizione risorse necessarie alla vita di tutti i giorni (in questo la media italiana è del 40%, del 24% quella europea).

E poi, anche a prescindere dai nipotini, i nonni da queste parti sono generalmente propensi a vivere la terza età come una seconda giovinezza, concedendosi svaghi e piccoli piaceri come cene, viaggi e uscite culturali, riservando attenzione anche al proprio benessere.

UN REGALINO

I nonni lo sanno che la cosa più preziosa è il tempo. Quindi il regalo sicuramente più gradito è del tempo da passare in compagnia dei loro nipoti, in un clima sereno e di festa per condividere giochi, dolciumi e passatempi che più gli piacciono, senza noiose intromissioni (almeno per oggi) da parte dei genitori.

Sempre graditissimi, soprattutto se il nonno è lontano, sono disegni o piccoli manufatti che il bambino realizza con impegno e piacere pensando al nonno e alla nonna.

Per chi invece ha il piacere di acquistarlo un regalo, possono valere i soliti consigli: oggetti utili ed esperienze significative sono sempre i doni più graditi. Oppure, in caso di omaggio floreale può essere utile sapere che il fiore ufficiale della Festa dei nonni è il nontiscordardimé.

COME FESTEGGIARE

A casa: un pomeriggio da trascorrere insieme nonni e nipoti che non sia un “babysitteraggio”, ma una piccola festa festa familiare

In asilo: fate attenzione agli avvisi in bacheca di nidi e scuole dell’infanzia. Moltissime in questa ricorrenza aprono le porte ai nonni per merende, castagnate, o piccole attività da condividere con i nipotini.

Gli eventi: scopri qui le Feste organizzate in provincia per festeggiare i nonni.