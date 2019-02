Nonni non sfuggite al ruolo di baby sitter: è per il vostro bene

Stare con i nonni fa bene ai bambini, li rende più forti e più sicuri, si sa. Meno scontato ma altrettanto provato è l’esatto contrario: occuparsi dei nipotini fa bene anche alla salute dei nonni, tanto da aumentare le loro prospettive di vita. Ad affermarlo una ricerca della Cleveland Clinic (pubblicato su Evolution and Human Behavior) i cui medici hanno esaminato i dati di oltre 500 persone ultra settantenni per arrivare ad affermare che i nonni baby sitter possono vivere più a lungo rispetto agli altri anziani.

Le ragioni sono molteplici: prendersi cura dei nipotini aiuta i nonni a rimanere fisicamente attivi, socialmente impegnati e costantemente stimolati a livello cognitivo. Perché i bambini hanno sete di imparare e ai nonni chiedono la spiegazione a mille perché, di raccontare loro storie e aneddoti della loro vita passata o di leggere libri. E il beneficio che i nonni possono trarne è altissimo: il rischio di morte diminuisce per un periodo di 20 anni rispetto a quelli che non lo facevano.

Prestare aiuto e assistenza riduce lo stress e anche se dal punto di vista fisico può essere impegnativo, questo può aiutare a mantenere il corpo giovane e in forma. Purché si evitino gli eccessi, chiaramente.

Anche il cervello del nonno, impegnato in fantasiose e improbabili chiacchierate con i nipotini si mantiene in allenamento, scacciando il nemico principale degli anziani: la solitudine! Spazzata via dai sorrisi e dalle coccole dei bambini.