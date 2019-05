La nascita è un fenomeno a catena perché quando viene al mondo un bimbo, assieme a lui due adulti diventano genitori e altri quattro diventano nonni. Tutti iniziano a vestire dei panni nuovi, insoliti, e trovare l’equilibrio nel nuovo ruolo e soprattutto nel rapporto con gli altri membri della famiglia che pure sono in trasformazione, è tutt’altro che semplice.

A questo tema è dedicato l’incontro “Quando nasce un genitore…nasce anche un nonno!” in programma nella serata di mercoledì 22 giugno alle ore 20.45 nel salone della Scuola dell’infanzia L’aquilone (in via Adige 1 a Cassano Magnago).

A promuovere l’iniziativa è l’associazione genitori “Falchi di carta” in collaborazione con la cooperativa NaturArt che si occupa dello sportello pedagogico per le mamme e i papà dell’asilo (ogni primo martedì del mese).

Scopo della serata è quello di riunire due generazioni di coppie, quella dei genitori e quella dei nonni per parlare dei “quotidiani equilibrismi tra genitori che non sono più solo figli, e nonni che non sono più solo genitori”. “Cercheremo di superare il luogo comune che vede il compito normativo in capo ai genitori, ritagliando ai nonni il compito di viziare – spiega Elena Spello, educatrice e formatrice che condurrà l’incontro – Se è vero che nonni e genitori hanno ruoli diversi è altrettanto vero che sono necessari gli uni agli altri e bisogna trovare un equilibrio per orientare insieme l’educazione del bambino che è uno, nel suo ruolo di figlio e nipote”.

Da un lato ci sono i nonni che tendono a perdere qualsiasi freno nei confronti dei nipotini e dall’altro ci sono i genitori che dovrebbero imparare a delegare e a fidarsi un po’ di più: ciascuno proverà a vestire i suoi nuovi panni in un gioco orientato non tanto a fornire consigli educativi ma a capirsi di più tra adulti per fare squadra, nell’interesse del bimbo che sta crescendo”.

La partecipazione all’incontro è libera e gratuita.

Per maggiori informazioni falchidicarta@gmail.com oppure 347 4416355.