Foglie gialle e bicchieri di vino, torna Cantine Aperte

Torna, ad Albizzate e a Cardano al Campo, l’iniziativa “Cantine Aperte”, nei circoli. Vino, ma anche socialità e momenti di cultura. Appuntamento sabato 26 e 27 ottobre.

Al Circolo Quarto Stato a Cardano al Campo sabato si parte dalle 19, con visita alla cantina “vestita a festa”, vino e stuzzichini. Dalle 19.30 la possibilità di cenare e dalle 21.30 il concerto di Zime de hierba (versione acustica degli Hierbamala), reggae e patchanka italiana.

Il vino viene proposto con la collaborazione di Les Caves de Pyrene e la loro selezione di vini provenienti da piccoli produttori da tutta Italia con un legame particolare con la natura e le radici, quello che i francesi chiamano “Terroir”. I vini proposti vengono da Sicilia, Piemonte, Molise e Campania, qui – se siete curiosi – trovate le schede.

Anche al circolo The Family di Albizzate invece si parte già giovedì 24 ottobre, con la serata a degustazione a numero chiuso “La Puglia sconosciuta“ (a pagamento, con Damiano Calò, titolare della cantina salentina Rosa del Golfo, sette calici di vino accompagnati da assaggi culinari. Venerdì 25 ottobre serata Speakeasy: un viaggio tra l’800 e gli anni ’30, dalle nostre cantine dove nasceva il vermut fino oltre oceano, in piena atmosfera “ruggenti anni XX” in cui il proibizionismo diede vita agli speakeasy tra criminalità organizzata e contrabbando (a pagamento).

Sabato e domenica invece le iniziative gratuite: sabato alle 18.30 aperitivo in cantina, con la possibilità di assaggiare i vini scelti per la manifestazione, addentare qualcosa di buono e visitare i luoghi storici della cooperativa, la cantina e la tinaia.Alle 22 concerto con “Naima Farao’ Quartet“.

Domenica 27 ottobre alle 11.30 aperitivo in cortile, seguito dal pranzo sociale della cooperartiva (a pagamento e su prenotazione, qui). Alle ore 18.30ancora aperitivo, questa volta in tinaia, e concerto dei “Vinyl Propaganda”.