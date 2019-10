Fresche giornate d’autunno

(Foto di Clara Comolli) Domenica di nuvole e qualche raggio di sole. Il Centro geofisico prealpino osserva un minimo depressionario in avvicinamento da Nord Ovest che attraverserà velocemente le Alpi occidentali tra questa sera e domani mattina determinando una breve fase di instabilità ma successivamente è atteso un rapido miglioramento grazie al rinforzo dell’alta pressione. Mercoledì previsto l’arrivo di una perturbazione atlantica.

La giornata di oggi, in mattinata e primo pomeriggio, sarà parzialmente soleggiata con qualche passaggio nuvoloso. Le temperature spazieranno dagli 8 ai 20 gradi. Via via nubi più consistenti porteranno qualche goccia in serata a partire da Alpi e Prealpi e poi piogge più diffuse nella notte. Neve oltre 1800m circa.

Nella giornata di domani, lunedì 7 ottobre, all’alba residua nuvolosità e ultime gocce sulla pianura. Schiarite in mattinata sulla fascia alpina e prealpina progressivamente più ampie sino ad avere cieli ovunque sereni o poco nuvolosi dal pomeriggio.