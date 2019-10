Gerenzano e Cislago: il cittadino incontra il carabiniere

Un’iniziativa nata dalla volontà dell’Arma dei Carabinieri di favorire un rapporto sempre più stretto con i cittadini: nel mese di ottobre verranno ufficialmente aperti, in via sperimentale, due sportelli di ascolto tra carabiniere e cittadino. A prendere l’iniziativa sono i comuni di Cislago e Gerenzano. Gli sportelli saranno collocati nei municipi dei due paesi della provincia di Varese: l’obiettivo è quello di avere un dialogo più stretto tra l’Arma e i cittadini, favorendo momenti di confronto e di ascolto, utili per scambiare informazioni, ricevere segnalazioni e discutere sui vari temi.

Lo sportello di Gerenzano sarà attivo per un’ora ogni due settimane, alla presenza di un carabiniere. Il primo giorno di attivazione dello “Sportello di Ascolto” sarà venerdì 11 ottobre, dalle ore 11 alle ore 12. Per avere un colloquio occorre prendere appuntamento con l’Ufficio Comunale, al numero 02 963 99110, negli orari di apertura dell’ufficio; verranno così indicati il giorno e l’ora in cui presentarsi. Gli orari e i giorni di attività dello sportello potranno variare in base alle esigenze organizzative della Caserma.

Per quanto riguarda il Comune di Cislago, l’iniziativa prenderà il via nella settimana seguente, il giorno giovedì 17 ottobre, sempre dalle ore 11 alle ore 12. Anche a Cislago lo sportello sarà attivo ogni 15 giorni per un’ora, alla presenza del Comandante della Stazione dei Carabinieri, il Maresciallo Enzo Duma, o di un eventuale sostituto.