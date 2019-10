Giuliana Sgrena a Varese per il “Manifesto della verità”

Giuliana Sgrena, storica inviata del Manifesto e del settimanale tedesco Die Zeit, per anni al lavoro sui fronti di guerra, dall’Africa al Medio Oriente, dove subì anche un drammatico rapimento, nel 2005, sarà a Varese giovedì 24 ottobre.

Alle 18 infatti la giornalista sarà in biblioteca per presentare il suo nuovo libro,’Manifesto per la verità‘ , edito da Il Saggiatore: Un florilegio di quanto possono fare male le notizie quando sono distorte, o peggio ancora coscientemente manipolate.

Dagli stupri, alle guerre, alle migrazioni: tutto può cadere nella rete delle notizie, o delle informazioni che rendono colpevole la vittima. Giuliana Sgrena, nel libro, presenta molti casi documentati e ne racconterà i retroscena nell’incontro, moderato dalla giornalista di Varesenews Stefania Radman.