Incidente in Val Leventina, ferita gravemente una 35enne tedesca

Grave incidente in montagna ieri pomeriggio in Val Leventina, in Canton Ticino.

Poco prima delle 15.30, in territorio di Giornico, una 35enne tedesca stava effettuando un’escursione con una conoscente su un sentiero roccioso in zona Bocchetta di Cramosino, a circa 2.500 metri di quota quando, per cause che spetterà all’inchiesta di polizia stabilire, è rimasta vittima di una caduta, precipitando per una cinquantina di metri.

Sul posto, oltre alla Polizia cantonale, sono intervenuti i soccorritori della Rega che dopo aver prestato le prime cure alla donna l’hanno trasportata in elicottero all’ospedale.

La 35enne ha riportato gravi ferite, tali da metterne in pericolo la vita.