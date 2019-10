Infortunio a Vergiate, il Pd: “Queste tragedie non devono più verificarsi”

I circoli del Partito Democratico di Sesto Calende e Vergiate esprimono la propria vicinanza alla famiglia del lavoratore che ieri ha perso la vita mentre era di turno presso l’azienda Velplastic.

«Al di là delle dinamiche della tragedia – si legge nella nota – che sarà compito delle autorità accertare, è per noi inaccettabile che, ancora una volta, una vita sia stata spezzata sul luogo di lavoro».

«Porgiamo sentite condoglianze ai familiari e chiediamo che siano presi gli adeguati provvedimenti affinché tali tragedie non si verifichino più: in un Paese realmente civile il luogo di lavoro non può essere luogo di morte».