La biblioteca diventa hi tech con tablet, videogames e giornali digitali

La Biblioteca comunale Roggia diventerà sempre più tecnologica e accogliente: è di ieri la notizia che l’Amministrazione riceverà un contributo regionale di 12.000 Euro per il progetto “La tua casa digitale: tecnologia per la comunità in biblioteca” presentato al bando Cultura 2019 per il miglioramento delle strutture e delle attrezzature dei luoghi della cultura.

«Da più di un anno siamo impegnati in un’azione di rilancio della biblioteca e di promozione di nuovi servizi anche con il coinvolgimento attivo degli utenti – afferma la direttrice Claudia Giussani. – Nell’ottica di questo percorso di innovazione abbiamo ritenuto indispensabile presentare un progetto per rinnovare la dotazione tecnologica che è piuttosto obsoleta sia per la fruizione delle collezioni digitali, sia per lo sviluppo dei servizi al pubblico».

Il progetto, del valore complessivo di 21.000 Euro circa, permetterà in particolare di attrezzare l’area gaming collocata nella sezione adolescenti e giovani adulti con alcune consolle, come Xbox one x, Playstation 4, Nintendo Switch e relativi monitor. Il gaming, i cui benefici a livello cognitivo e di socializzazione sono ormai riconosciuti, entrerà quindi a pieno titolo nell’offerta della biblioteca con giochi da tavolo e giochi legati alla lettura, alla narrazione e alla poesia ma anche attraverso il gioco elettronico. Sarà inoltre possibile acquistare un monitor touch interattivo che potrà essere utilizzato sia per proiezioni durante gli eventi e le presentazioni, sia per attività di svago, di studio e lavoro.

Altra novità favorita dal contributo sarà la digitalizzazione dell’emeroteca: «Non elimineremo i giornali cartacei ma acquisteremo tablet di grande formato per formare gli utenti, soprattutto i più anziani, alla lettura dei quotidiani on line anche utilizzando i contenuti della Biblioteca Digitale Lombarda e di MediaLibraryOnLine – Sistemi di Varese. Sarà così che supereremo il problema delle lunghe attese che si creano nella consultazione della stampa cartacea, sempre richiesta da più persone contemporaneamente» continua la direttrice.

«Sono davvero felice di questo risultato il cui merito va alla direttrice e al personale della Biblioteca che hanno preparato un progetto di alto livello, premiato dalla Regione Lombardia, – commenta la vicesindaco e assessore alla Cultura Manuela Maffioli – un progetto che ci rende orgogliosi di avere una biblioteca così all’avanguardia e gestita da persone così capaci. Grazie anche a questo contributo saremo in grado di fornire un servizio migliore».

«Il lavoro dell’ufficio attrazione risorse continua a ritmo serrato con buoni risultati e in collaborazione con tutti i settori dell’ente. – conclude l’assessore al bilancio Paola Magugliani – I contributi che premiano i nostri progetti sono tanti piccoli mattoncini che ci aiutano a realizzare i nostri obiettivi, permettendoci anche di innovare i nostri servizi».