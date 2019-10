La città del futuro la costruiscono bambini e ragazzi con MIND

Dopo il successo delle prime due edizioni, ritorna anche quest’anno il programma “MIND education”: migliaia di bambini e ragazzi, dalle elementari alle università, saranno impegnati nella realizzazione di progetti per contribuire alla costruzione della città del futuro, della ricerca e dell’innovazione.

Per le scuole primarie e secondarie di I grado

Concorso di idee “A City in MIND – immagina la Città del Futuro”

Partendo dall’analisi del progetto MIND e dei 17 obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030, si invitano le classi elementari e medie della Regione Lombardia a sviluppare elaborati o progetti che descrivano, in modo suggestivo ed efficace, come costruire una città sostenibile.

Si tratta della seconda edizione del concorso che mette in palio 9000€ in buoni spesa per l’acquisto di servizi e attrezzature destinate ad attività didattiche e laboratoriali per gli studenti degli istituti scolastici premiati.

Progetti ed elaborati devono essere presentati entro il 20 marzo.



Per le scuole secondarie di II grado

MIND + JRC: eccellenze del territorio lombardo

Gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado conosceranno e affiancheranno i ricercatori e i professori dei partner di MIND sui temi dell’innovazione. Nella stessa giornata i ragazzi parteciperanno ad una visita guidata dei laboratori scientifici del JRC di Ispra, servizio della Commissione Europea per la scienza e la conoscenza, con l’obiettivo di avvicinare i giovani alle tematiche dell’Europa e alla ricerca scientifica. Gli studenti parteciperanno così ad una giornata che gli permetterà di entrare in contatto con due eccellenze internazionali presenti sul territorio lombardo, che potranno rappresentare un’opportunità professionale e di studio per il loro futuro.

Progetto Università

Tre delle principali università milanesi saranno protagoniste nella definizione di strategie innovative utili al progetto MIND Milano Innovation District. NABA dedicherà il suo progetto alla comunicazione video di MIND; i partecipanti dell’Executive Master in Finance (EMF), con gli studenti dei programmi Graduate dell’Università Bocconi svilupperanno un progetto dedicato ai lavori del futuro e all’impatto di MIND sulle aziende e le istituzioni finanziarie che ne saranno stakeholders; l’Università Vita-Salute San Raffaele svolgerà la sua attività con “MIND Emotions”, applicando i principi della psicologia cognitiva alle strategie di comunicazione di MIND.