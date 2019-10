La prima domenica del mese l’ingresso ai musei è gratuito

Domenica 3 novembre torna Mibact, la #domenicalmuseo che prevede l’ingresso gratuito in tutti i musei e nei parchi archeologici statali ogni prima domenica del mese a partire dal luglio 2014, quando l’iniziativa fu introdotta dall’allora ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo Dario Franceschini.

Dalla Reggia di Caserta alla Pinacoteca di Brera a Milano, sono centinaia i musei e i siti storici e archeologici che aderiscono alla manifestazione nelle maggiori città italiane.

Di seguito l’elenco delle realtà lombarde che hanno aderito all’iniziativa, spunto per un’eventuale gita fuori porta mentre a questo link l’elenco completo di tutti i musei italiani aderenti al Mibact per la giornata di domenica 3 novembre che chiude “ad arte” il lungo ponte di Ognissanti per chi ha in programma una piccola vacanza.

MILANO

– Museo del Cenacolo Vinciano (piazza Santa Maria delle Grazie 2, Milano – Obbligatoria la prenotazione allo 02 92800360)

– Pinacoteca di Brera (via Brera 28, Milano)

– Acquario e Civica Stazione Idrobiologica (viale Gadio 2, Milano)

– Castello Sforzesco (piazzale Castello, Milano con l’itinerario “Leonardo mai visto” scontato per tutti €5 fino alle ore 19.30)

– Civico museo Archeologico (corso Magenta 15, Milano)

– Galleria d’arte moderna di Milano (via Palestro 16, Milano)

– Gallerie d’Italia (piazza della Scala 6, Milano)

– Museo civico di Storia naturale di Milano (corso Venezia 55, Milano)

– Museo del Novecento (via Marconi 1, Milano)

– Museo del Risorgimento e Laboratorio di storia moderna e contemporanea (via Borgonuovo 23, Milano)

BRESCIA

– MUPRE, Museo nazionale della Preistoria della Valle Camonica (via San Martino 7, Capo di Ponte – BS)

– Parco nazionale delle Incisioni Rupestri (via Naquane 2, Capo di Ponte – BS)

– Villa romana e Antiquarium (via Crocefisso 22, Desenzano del Garda BS)

– Castello Scaligero di Sirmione (piazza Castello 34, Sirmione – BS)

– Grotte di Catullo e Museo archeologico di Sirmione (piazzale Orti Manara 4, Sirmione – BS)

MANTOVA

– Complesso Museale Palazzo Ducale di Mantova (piazza Sordello 40, Mantova)

SONDRIO

– Museo di Palazzo Besta (via Besta 8, Teglio – SO)