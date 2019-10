Le “regine d’epoca” sfilano sulle strade del Malcantone

La nuova associazione ticinese “Malcantone Classic Club” lancia il proprio primo raduno di auto d’epoca: domenica 6 ottobre saranno una settantina le vetture storiche che partiranno da Ponte Tresa Svizzera per affrontare un percorso di circa 70 chilometri per arrivare intorno alle 13,30 all’hotel “Ai Grappoli” di Sessa dove è in programma la premiazione finale.

Sono serviti solo pochi mesi agli uomini guidati dal presidente Charlie Rondina per allestire una manifestazione che promette di diventare un appuntamento fisso per gli appassionati ticinesi ma non solo. «“Malcantone Classic è un’associazione formata da un gruppo di amici che ha la passione per le auto che hanno segnato la storia e che intende diffondere la cultura del motorismo sportivo e del restauro dei mezzi. Abbiamo deciso anche di valorizzare e promuovere il nostro territorio del Malcantone e siamo felici che la prima edizione si svolga con oltre 60 partecipanti nel pieno rispetto delle regole della circolazione stradale».

Tra gli iscritti si segnala anche uno sportivo d’eccezione, Ivan Ballinari, campione svizzero di rally che sarà al via insieme al navigatore Giusva Pagani. Tre le vetture iscritte troviamo alcune rarità come la Ford A del 1930, le Jeep Willys anni ’40 e ’50, la BMW Isetta 1955 e molte vetture gran turismo tra cui Ferrari, Porsche, Lamborghini, Maserati e Jaguar. Il tracciato permetterà di attraversare gli abitati di Ponte Tresa Svizzera, Croglio, Castelrotto, Bedigliora, Curio, Pura, Caslano, Magliaso, Neggio, Vernate, Iseo, Aranno, Cademario, Bosco Luganese, Bioggio, Gravesano, Vezio, Fescoggia, Breno, Miglieglia, Novaggio, Astano, Monteggio, Cremenaga per poi arrivare a Sessa.

«Siamo felici di poter accogliere a Ponte Tresa Svizzera raduno e partenza del 1° Malcantone Classic. Non si tratta di una corsa, ma un raduno per la promozione culturale del motorismo storico. Lo scopo è mostrare alcuni “gioielli” dell’ingegneria automobilistica che hanno fatto storia» spiega il sindaco della cittadina di confine, Daniel Buser. «Gli spettatori del Malcantone avranno l’opportunità di apprezzare le auto che attraverseranno i villaggi della nostra regione. L’evento si colloca in un’ottica di promozione del territorio come altri svolti a Ponte Tresa».