Leonardi sotto i ferri, Uyba in campo a Novara

Mercoledì 30 ottobre la Unet E-Work Busto Arsizio sarà impegnata (20,30) nella trasferta al Pala Igor di Novara per la sfida sempre attesa contro le padrone di casa della Igor Gorgonzola di coach Barbolini, squadra che lo scorso anno ha conquistato la Champions. Gennari e compagne scenderanno in campo nello stesso giorno in cui il libero della formazione biancorossa, Giulia Leonardi, si sottoporrà all’intervento per sistemare il mignolo fratturato la scorsa settimana in allenamento: un infortunio che terrà la “farfalla tigre” lontana dai campi per qualche settimana.

Coach Lavarini dovrà quindi fare a meno del suo libero titolare e nonostante abbia (sulla carta) la possibilità di impiego nel ruolo della cinese Wang Simin (alle prese fino a pochi giorni fa con un problema al ginocchio e una fastidiosa dermatite) dovrebbe preferire lo schieramento in campo dell’insolito sestetto visto nella partita con Brescia. Sarà dunque ancora Gennari a vestire – con ogni probabilità – la maglia gialla mentre il sestetto delle biancorosse dovrebbe prevedere la regia di Orro (reduce da qualche acciacco) con Lowe opposto, Washington e Bonifacio al centro, Villani e Herbots in attacco.

Novara si presenterà forte dell’innesto di Megan Courtney, schiacciatrice USA che si è dimostrata un perno della nazionale a stelle e strisce. Barbolini dovrebbe schierare Hancock in regia, la ex Arrighetti opposto (anche se potrebbe rientrare la titolare Mlakar), Chirichella e Veljkovic al centro, Courtney e Vasileva in banda. Libero sarà Sansonna. Questo ennesimo “derby del Ticino” entusiasmerà i numerosi tifosi che andranno a colorare gli spalti del palazzetto di Novara e per la UYBA sarà la prima partita ufficiale contro una delle formazioni quotate per essere tra le grandi protagoniste della stagione. In precampionato le Farfalle hanno battuto la Igor nella finale del quadrangolare di Chiavenna mentre le piemontesi si sono prese la rivincita in casa nella finale del “Memorial Ferrari”.

Leonardi in panchina con Brescia, inutilizzabile – foto R. Gernetti

Alla vigilia coach Stefano Lavarini tiene alta la guardia rispetto a una formazione che nonostante un avvio di campionato un po’ in salita, ha dimostrato di saper tornare a vincere con continuità: «Il fatto che Brescia abbia vinto a Novara non significa molto, ogni partita ha la sua storia. Novara ha cominciato il campionato con un po’ di fatica e con molti problemi, ma ora ha ritrovato continuità e fiducia e dunque a maggior ragione sarà una partita molto difficile. Noi, non perché con Brescia siamo riusciti a mettere una pezza alle nostre magagne, abbiamo risolto tutti i nostri problemi. Ci mettiamo a lavorare per preparare nel miglior modo il match, monitorando giorno per giorno le condizioni fisiche delle nostre atlete. Gennari ancora libero? Valutiamo il recupero di Simin e nel caso non ce la dovesse fare cercheremo la soluzione migliore. Di sicuro Alessia è una giocatrice molto intraprendente, capace di adattarsi alle situazioni più difficili per dare una mano alla squadra: domenica lo ha ampiamente dimostrato».

Igor Gorgonzola Novara – Unet e-work Busto Arsizio Novara: 1 Mlakar, 4 Morello, 5 Napodano, 6 Courtney, 7 Piacentini, 8 Gorecka, 9 Di Iulio, 10 Chirichella, 11 Sansonna (L), 12 Hancock, 13 Arrighetti, 16 Vasileva, 17 Veljkovic. All. Barbolini.

Busto Arsizio: 1 Washington, 3 Bici, 4 Herbots, 5 Wang, 6 Gennari, 7 Cumino, 8 Orro, 10 Villani, 11 Lowe, 13 Bonifacio, 15 Berti, 18 Bulovic. All. Lavarini.

Arbitri: Braico e Goitre.

4a di andata: Igor Gorgonzola Novara – Unet E-Work Busto Arsizio (mercoledì 30 ore 20:30), Saugella Monza – Savino Del Bene Scandicci, ÈPiù Pomì Casalmaggiore – Zanetti Bergamo, Reale Mutua Fenera Chieri – Il Bisonte Firenze, Banca Valsabbina Millenium Brescia – Bosca S.Bernardo Cuneo, Bartoccini Fortinfissi Perugia – Lardini Filottrano, Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta – Imoco Volley Conegliano

Classifica: Conegliano* 12; Novara*, Firenze* 9; BUSTO ARSIZIO 7; Cuneo, Chieri 6; Brescia* 5; Scandicci, Bergamo, Casalmaggiore 4; Monza 3; Caserta, Perugia, Filottrano 0.

* = una partita in più