Uyba protagonista a Chiavenna: battuta Novara in finale

La Unet E-Work Busto Arsizio trionfa al “Trofeo Bresaole d’autore Panzeri” disputato al PalaMaloggia di Chiavenna, battendo in finale la Igor Gorgonzola Novara per 3-1 (23-25, 25-21, 25-21, 25-21) e bissando così il successo ottenuto nella scorsa edizione. Un buon viatico verso il campionato, visto anche il successo ottenuto il giorno precedente, in semifinale, contro Brescia. Nella circostanza coach Marco Musso ha schierato in campo Orro in regia in diagonale con Bici, Berti e Bonifacio al centro, Gennari e Herbots in attacco, Leonardi libero.

Le piemontesi si sono aggiudicate il primo set ma le farfalle sono state brave a recuperare subito e dettare il ritmo della gara. Miglior realizzatrice, per le biancorosse, la schiacciatrice Herbots con 20 punti, seguita da capitan Gennari con 16. Dall’altra parte della rete si fa vedere Mlakar con 16 punti, seguita da Vasileva (15) e dalla capitana Cristina Chirichella (12).

A fine partita Gennari commenta in modo positivo l’esperienza in Valchiavenna, sottolineando in particolare l’importanza del poter trascorrere anche molto tempo con le compagne anche al di là degli impegni sportivi, per rendere più solidi i rapporti: “Come ogni anno venire qui in Valchiavenna è per noi una bellissima esperienza perché permette alla squadra di stare insieme, anche fuori della palestra. Ringrazio la città di Chiavenna e gli organizzatori del Torneo per l’ospitalità incredibile. È arrivata per noi anche una vittoria che, seppur in un momento della stagione in cui le squadre non sono al top e quindi non corrispondente ai veri valori in gioco, credo sia importante per il morale e perché ci dà alcuni punti di partenza su cui continuare il lavoro. In attesa di Lavarini e delle due ragazze americane stiamo facendo un buon percorso e con loro miglioreremo ancora, ne sono sicura».