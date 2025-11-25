Varese Ghiaccio, tre ori al maschile nelle gare di Coppa Italia a Chiavenna
La manifestazione di fascia gold importante per la qualificazione alla finale regionale: cinque in tutto le medaglie per il team. Attesa per la seconda prova di Campionato Italiano Elite (29-30 novembre)
È di cinque podi e numerosi piazzamenti a ridosso delle prime posizioni il bottino raccolto dalla Varese Ghiaccio in quel di Chiavenna, sede della seconda tappa di Coppa Italia di fascia Gold della regione Lombardia. Una prova importante perché è tra quelle che qualifica i primi 24 atleti di ogni categoria alle finali di Gold, la seconda categoria per importanza dopo la Elite.
Sulla pista chiavennasca Varese Ghiaccio ha portato in gara una squadra con 14 atleti, molto variegata: dai più piccoli (classe “pre novice”) fino alle ragazze più grandi di categoria Junior. Una spedizione particolarmente ricca a livello maschile, settore in cui i varesini si confermano all’avanguardia in regione: hanno infatti vinto l’oro Manuel Coco (Advanced novice), Tommaso Gasparoli (Basic novice – nella foto in alto) ed Elia Cesarini (Pre novice).
Le altre due medaglie sono andate invece ad Alice Marini (Junior) e Matilde Colombo (Basic novice) ma come detto diverse atlete si sono insediate nelle zone alte delle rispettive graduatorie: quarti posti per Sofia Suigo e Agata Dallo, quinto per Susanna Di Bari, sesto per Celeste Confalonieri, settimo per Giorgia Piscitello e Arianna Nardello.
Nel frattempo fervono i preparativi per il prossimo fine settimana (29-30 novembre) perché in programma c’è la seconda prova del Campionato Italiano di fascia Elite, valida per le qualificazioni sia al tricolore assoluto sia a quello giovanile. La Varese Ghiaccio presenterà a Pinerolo cinque atlete in uno degli appuntamenti più importanti del calendario FISG: Alice Faverio, Michelle Latini, Carlotta Broggini, Letizia Martegani e Ginevra Negrello. Va sottolineato che Faverio, Broggini e Negrello arrivano alla gara piemontese forti delle medaglie d’oro conquistate nella recente Trento Cup in cui il team prealpino ha vinto la graduatoria a squadre.
