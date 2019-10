Luino, cominciano i lavori di ristrutturazione del municipio

Ieri hanno avuto inizio i lavori di ristrutturazione del municipio: all’ingresso si può consultare una segnaletica specifica in cui vengono indicate le nuove ubicazioni.

Per accedere ai piani superiori l’ascensore comunale presto non sarà in funzione.

Ai diversamente abili e a coloro con difficoltà motorie a salire le scale, pertanto, si segnalano i numeri telefonici presenti (vedi sotto) da contattare a seconda delle esigenze.