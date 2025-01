“Donne che contano”, a Luino grande partecipazione alla prima lezione del corso di educazione finanziaria

Grande partecipazione per la prima lezione del corso di educazione finanziaria “Donne che contano”, che si è svolta giovedì 16 gennaio alla Biblioteca comunale di Luino. Un progetto che mira a fornire alle donne competenze utili per gestire in modo efficace le proprie risorse economiche o quelle familiari, con particolare attenzione alle donne che si trovano in situazioni di fragilità personale, economica o di integrazione.

Durante la lezione, le docenti Valeria Pranda e Simona Pedrali di Fisac Cgil di Milano hanno affrontato temi fondamentali, come l’apertura e la gestione di un conto corrente, i costi associati e la possibilità di accedere a un conto di base a costo zero per utenti con basso Isee o pensionati. Sono state inoltre fornite indicazioni su strumenti di pagamento, come carte di credito, debito e prepagate, e consigli pratici per evitare le sempre più frequenti truffe online.

Le partecipanti hanno potuto approfondire argomenti di grande utilità, come la trasferibilità dei conti correnti e l’importanza di prestare attenzione all’intestazione e alle deleghe sui conti. La chiarezza delle spiegazioni ha reso l’incontro particolarmente apprezzato.

La prossima lezione si terrà giovedì 23 gennaio alle 14.30, sempre alla Biblioteca Comunale di Luino, e sarà dedicata alla pianificazione finanziaria: dalla gestione delle spese alla creazione di un budget, dalla comprensione di mutui e prestiti alla rinegoziazione del credito e alla prevenzione del sovraindebitamento. Al termine del corso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Per agevolare la partecipazione delle mamme con bambini piccoli, è disponibile un servizio di babysitting gratuito gestito dai volontari della Croce Rossa Italiana di Luino e Valli, prenotabile via e-mail a comunitaoperosa@gmail.com.

Il corso è organizzato dall’assessorato alle Politiche sociali del Comune di Luino, dal Gruppo di lavoro per l’integrazione, attivato dalla Comunità Operosa Alto Verbano, e dalla Cgil di Varese. Il Gruppo di lavoro è impegnato in numerose iniziative a sostegno dell’accoglienza e dell’integrazione sociale, con la collaborazione di associazioni del territorio.

Una proposta formativa che ha raccolto grande partecipazione e che rappresenta un passo importante verso l’empowerment economico delle donne.