L’ultimo capitolo di “Toy Story” al Nuovo per CinemaKids

Bambini al cinema la domenica pomeriggio con CinemaKids, la rassegna promossa da Filmstudio 90 al Nuovo di viale dei Mille e che il prossimo 20 ottobre alle ore 15 propone la proiezione di “Toy story 4″, cartoon Disney uscito al cinema pochi mesi fa.

Il quarto episodio della fortunata saga Pixar di Toy Story è una rivoluzione tutta la femminile rispetto ai film precedenti: dopo la partenza di Andy per il college, Woody, Buzz e compagni hanno trovato una nuova casa e un nuovo proprietario: Bonnie, una bimba che va dell’asilo. L’avventura li porta a ritrovare Bo Peep, il personaggio femminile del primo episodio, divenuta nel frattempo una donna d’azione, che indossa un paio di pantaloni al posto della gonna e usa il bastone da pastore come arma e gancio per scivolare sulle corde. E poi c’è Gabby Gabby, la bambola meno desiderata di sempre.

Un’avventura che è un percorso di crescita, ricca di azione e tinte rosa.

La rassegna CinemaKids è realizzata in collaborazione con la Biblioteca dei ragazzi “G. Rodari” di Varese e il Sistema Bibliotecario “Valle dei Mulini”.

Ingresso unico a 5 euro.

Per il programma completo della rassegna consultare il sito di Filmstudio90.

Per maggiori informazioni o per organizzare una festa di compleanno al cinema contattare lo 0332 830053 oppure www.filmstudio90.it.