Menzione speciale al premio “Gianni Rodari” per “Vado Via!”

Un bel traguardo personale e motivo di orgoglio per tutto il territorio il riconoscimento ottenuto dal libro “Vado via!” scritto dalla narratrice e attrice varesina Betty Colombo e illustrato da Paloma Canonica. L’albo illustrato ha ottenuto una menzione speciale al Premio letterario “Gianni Rodari” di Omegna, sulla sponda piemontese del Lago Maggiore, che si è concluso mercoledì 23 ottobre.

Il premio, consegnato dalla presentatrice Loredana Liperini, è stato assegnato da una giuria prestigiosa, composta da Anna Lavatelli (scrittrice), Pino Boero (presidente e autore), Walter Forchesato (rivista Andersen), Sara Rubinelli (assessore alla Cultura del Comune di Omegna, tra i promotori del Festival).

Nato da una filastrocca nata tanto tempo fa, “Vado via!” è stato pubblicato in primavera dalla rivista Bohem e costituisce il debutto in campo letterario di Betty Colombo che ha invece una vasta esperienza di Teatro e nella lettura ad alta voce per grandi e piccini di romanzi e albi illustrati.

Il concorso ha visto tre vincitori per l’edizione 2019. Per la sezione “Albo illustrato” la giuria ha scelto “Il piccolo pescatore e lo scheletro” di Chen Jiang Hong, pubblicato per la prima volta in Francia nel 2013 e portato in Italia da Camelozampa, mentre nella categoria “Fiabe e filastrocche” ad avere la meglio è stato “Il posto segreto”, scritto da Susanna Mattiangeli e illustrato da Felicita Sala (Lupoguido editore). Premiata anche tra le “Rappresentazioni teatrali” la compagnia Nata del Teatro di Arezzo per “Tippi e Tappi”.

Altre due menzioni speciali sono andate invece a “Nel mio giardino il mondo” di Irene Penazzi (Terre di mezzo editore) e “L’infinito” di Giacomo Leopardi illustrato da Marco Somà, vincitore del Premio Andersen come Miglior illustratore 2019 (Einaudi Ragazzi).