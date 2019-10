In negozio la marijuana legale e a casa quella illegale, denunciato 35enne

I carabinieri della stazione di Lonate Pozzolo hanno denunciato a piede libero per il reato di coltivazione e detenzione sostanze stupefacenti, un 35enne di Ferno, commerciante, incensurato.

Il giovane, a seguito di una perquisizione personale e locale svolta d’iniziativa dai militari della stazione di Lonate Pozzolo, a seguito di alcune informazioni acquisite, è stato trovato in possesso di 111 gr. di marijuana, suddivisa in varie tipologie di prodotti, tra cui foglie, infiorescenze ed estratti di varia natura.

Lo stesso è il titolare di un negozio di rivendita articoli derivati della cannabis in provincia di Varese, al cui interno i prodotti sono risultati totalmente leciti. Conseguentemente la medesima attività commerciale non risulta in nessun modo connessa alla illecita detenzione in casa delle sostanze. L’intero stupefacente è stato sottoposto a sequestro.